Над Калужской областью ночью уничтожили 10 украинских БПЛА

КАЛУГА, 29 июня. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Калужской области ночью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в «Максе».
«Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Кировского, Мещовского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска», — написал он.
Как сообщил губернатор, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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