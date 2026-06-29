Артиллеристы ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ на окраинах Константиновки

Российские артиллеристы, входящие в группировку «Юг» уничтожили укрытия вместе с боевиками ВСУ, которые планировали закрепиться на окраинах Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что противник планировал скрытно уйти из города и укрепиться в зданиях на окраинах Константиновки. Однако этим планам не суждено было осуществиться. По объектам с укреплениями и живой силой в них были нанесены артиллерийские удары.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска уничтожили два украинских МиГ-29. Кроме того, за сутки наши воины ликвидировали более 1460 украинских боевиков и 590 ударных дронов ВСУ самолетного типа.