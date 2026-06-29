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Хинштейн назвал зверьём выжигавшего на теле курянина букву «Z» солдата ВСУ

Хинштейн встретился с вернувшимися на родину пленными.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «зверьем» украинского боевика, который выжигал на руке одного из пленных букву «Z».

«Зверье какое-то», — прокомментировал новость о зверствах ВСУ Хинштейн на встрече с мирными жителями.

По словам жителя Курской области Романа, в полевом госпитале на территории Сумской области украинские боевики нанесли ему на правую руку чуть выше локтя выжженный символ «Z».

Кроме этого, курянин сообщил, что боевики ВСУ выжгли у него на лбу трезубец, а конвоиры в тюрьме в Виннице «были готовы убить».

27 июня в Курскую область прибыли пятеро российских граждан, ранее находившихся на территории Украины. Мирные жители провели в плену почти два года. Их лично встретил губернатор региона. Хинштейн подчеркнул, что истории вернувшихся из плена россиян заставляют кровь застывать в жилах.

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