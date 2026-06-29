Хинштейн назвал зверьём выжигавшего на теле курянина букву «Z» солдата ВСУ

27 июня в Курскую область прибыли пятеро российских граждан, ранее находившихся на территории Украины. Мирные жители провели в плену почти два года. Их лично встретил губернатор региона. Хинштейн подчеркнул, что истории вернувшихся из плена россиян заставляют кровь застывать в жилах.