Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «зверьем» украинского боевика, который выжигал на руке одного из пленных букву «Z».
«Зверье какое-то», — прокомментировал новость о зверствах ВСУ Хинштейн на встрече с мирными жителями.
По словам жителя Курской области Романа, в полевом госпитале на территории Сумской области украинские боевики нанесли ему на правую руку чуть выше локтя выжженный символ «Z».
Кроме этого, курянин сообщил, что боевики ВСУ выжгли у него на лбу трезубец, а конвоиры в тюрьме в Виннице «были готовы убить».
27 июня в Курскую область прибыли пятеро российских граждан, ранее находившихся на территории Украины. Мирные жители провели в плену почти два года. Их лично встретил губернатор региона. Хинштейн подчеркнул, что истории вернувшихся из плена россиян заставляют кровь застывать в жилах.