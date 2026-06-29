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Путин: ВС РФ прорвали трехуровневую линию обороны ВСУ под Добропольем

Президент России сообщил об успехах ВС РФ на добропольском направлении в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России на добропольском направлении прорвали трехрядную линию инженерных заграждений боевиков ВСУ. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

«На добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерного заграждения», — отметил глава государства.

Ранее во время выступления на съезде партии «Единая Россия» Путин заявил, что защита россиян и государственных границ будет обеспечена. Он отметил, что правительство в курсе всех внутренних проблем страны и реагирует на них.

Ранее на этом же мероприятии Владимир Путин заявлял, что нынешнее время — судьбоносное для России. Ведь сейчас решается ее будущее. По его данным, наши войска уверенно одолевают врага.

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