Марочко: Киев за неделю в боях потерял 10 тыс. солдат и наемников

«Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 10 075 украинских боевиков и наемников — на 550 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается шестую неделю подряд», — написал он во «ВКонтакте», проведя анализ данных Минобороны РФ.
Марочко уточнил, что наибольший ущерб противнику нанесли бойцы российской группировки войск «Восток», действующие в Днепропетровской и Запорожской областях.
Военный эксперт также добавил, что за минувшую неделю военные РФ уничтожили более 4,5 тыс. БПЛА, почти 500 различных боевых машин, 77 орудий полевой артиллерии, 5 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 38 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы противника.