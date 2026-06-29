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Марочко: Киев за неделю в боях потерял 10 тыс. солдат и наемников

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю в зоне спецоперации, включая иностранных наемников, составили 10 тыс. человек. Тенденция роста потерь в украинской армии сохраняется шестую неделю подряд, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 10 075 украинских боевиков и наемников — на 550 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тенденция роста потерь в вооруженных формированиях Украины наблюдается шестую неделю подряд», — написал он во «ВКонтакте», проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко уточнил, что наибольший ущерб противнику нанесли бойцы российской группировки войск «Восток», действующие в Днепропетровской и Запорожской областях.

Военный эксперт также добавил, что за минувшую неделю военные РФ уничтожили более 4,5 тыс. БПЛА, почти 500 различных боевых машин, 77 орудий полевой артиллерии, 5 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 38 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы противника.

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