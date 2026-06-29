Латвия должна показать силу перед Россией. Об этом в интервью Euractiv заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.
«Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу», — отметил латвийский политик.
При этом Кулбергс выразил уверенность, что время для переговоров с Россией еще наступило, поэтому Латвия — против дискуссий с Москвой.
Ранее Андрис Кулбергс заявил, что Латвия совместно с Украиной построят завод по производству дронов. Он будет расположен в приграничной зоне с Россией и Белоруссией.
До этого Латвия начала устанавливать противотанковые укрепления на границе с Россией. Отмечалось, что запасы противотанковых укреплений появились недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП «Терехово».
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия ни на кого нападать не собиралась и не собирается. Российский лидер отмечал, что события на Украине начались с госпереворота на Украине и с начала боевых действий на Донбассе. Теперь Россия защищает своих людей, себя, свою Родину и наше будущее, напоминал российский лидер.