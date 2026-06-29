Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия ни на кого нападать не собиралась и не собирается. Российский лидер отмечал, что события на Украине начались с госпереворота на Украине и с начала боевых действий на Донбассе. Теперь Россия защищает своих людей, себя, свою Родину и наше будущее, напоминал российский лидер.