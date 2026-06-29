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В Латвии выступили против переговоров с Россией и призвали показать Москве силу

Премьер Кулбергс: Латвия должна показать силу перед Россией.

Источник: Комсомольская правда

Латвия должна показать силу перед Россией. Об этом в интервью Euractiv заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.

«Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу», — отметил латвийский политик.

При этом Кулбергс выразил уверенность, что время для переговоров с Россией еще наступило, поэтому Латвия — против дискуссий с Москвой.

Ранее Андрис Кулбергс заявил, что Латвия совместно с Украиной построят завод по производству дронов. Он будет расположен в приграничной зоне с Россией и Белоруссией.

До этого Латвия начала устанавливать противотанковые укрепления на границе с Россией. Отмечалось, что запасы противотанковых укреплений появились недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП «Терехово».

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия ни на кого нападать не собиралась и не собирается. Российский лидер отмечал, что события на Украине начались с госпереворота на Украине и с начала боевых действий на Донбассе. Теперь Россия защищает своих людей, себя, свою Родину и наше будущее, напоминал российский лидер.

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