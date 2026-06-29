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Над Севастополем сбили 29 дронов — произошел пожар и повреждены дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. 29 вражеских беспилотников уничтожили военные РФ в ходе двух ночных атак ВСУ на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате есть повреждения жилых домов, произошли пожары в лесных зонах и на виноградниках.

«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки сбито 29 беспилотников», — написал Развожаев с воем канале в МАКС.

По его данным, Спасательная служба города зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырех частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка. Кроме того, из-за падения частей от сбитых дронов зафиксировано несколько возгораний.

«За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 гектаров, обнаружено 13 очагов. Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 59 человек, 15 единиц техники. В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники, возгорание на площади 200 квадратных метров было оперативно ликвидировано», — перечислил губернатор.

В городе ранее звучала воздушная тревога, Развожаев сообщал о двух ликвидированных над городом вражеских дронах.

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