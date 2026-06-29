В Курской области за сутки сбили 131 украинский беспилотник

За минувшие сутки в небе над Курской областью силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 131 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе MAX.
По данным главы области, зафиксировано также 107 случаев применения украинскими войсками артиллерии по отселенным приграничным районам. Кроме того, еще 10 раз беспилотники совершали сбросы взрывных устройств.
В результате ударов был нанесен ущерб гражданскому имуществу: повреждены три жилых дома и два автомобиля, еще одно транспортное средство полностью уничтожено.