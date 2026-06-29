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«Мышь не проскочит»: Новый род войск показал трехкратную эффективность

Белоусов заявил о преимуществе Войск БПЛА над обычными расчетами.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами заявил, что новый род войск, Войска беспилотных систем, демонстрирует эффективность в три раза выше, чем обычные расчеты дроноводов. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин по итогам встречи с министром.

По словам Белоусова, ключевое отличие заключается в масштабе задач: подразделения БПЛА изолируют районы и перерезают пути снабжения противника. Эффективность, обратил внимание Стешин, подтверждается на практике — штурм Константиновки, достаточно крупного города с 20 тысячами зданий, занял значительно меньше времени, чем освобождение других населенных пунктов Донбасса.

«Просто ВСУшному гарнизону перерезали снабжение и эвакуацию. И сделали это системно, “мышь не проскочит”. Сам противник много раз жаловался на невозможность зайти в город пополнению», — подчеркнул военкор.

Ранее министр обороны России заявил, что российские Вооруженные силы активно внедряют технологии искусственного интеллекта и робототехнику.

О чем Андрей Белоусов рассказал военкорам: Единая система борьбы с дронами, цифровизация СВО, наземные роботы.

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