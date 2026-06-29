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Белоусов обсудил с военкорами связь на фронте и противодействие дронам ВСУ

Белоусов провел встречу с освещающими СВО военными журналистами.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Встречу с освещающими СВО военными журналистами провел министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент РИА Новости.

Министр обороны РФ провел встречу с военными корреспондентами, в том числе из федеральных СМИ. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе обеспечение связи на передовых позициях, противодействие дронам ВСУ, разработки в военной сфере, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.

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