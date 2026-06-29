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Военкоры выступили с инициативами по социальной поддержке участников СВО

Военкоры предложили Белоусову меры по улучшению соцподдержки участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военные корреспонденты на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым выступили с инициативами в вопросах расширения и совершенствования мер социальной поддержки участников СВО, передает корреспондент РИА Новости.

Министр на встрече с военкорами обсуждал широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск беспилотных систем, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне СВО.

Военкоры обратились к Белоусову с рядом инициатив по совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО, был поднят вопрос оказания психологической помощи членам их семей.