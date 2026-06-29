До полного окружения осталось 2 км: Путин рассказал о положении 5-тысячной группировки ВСУ

По словам главы государства, группировка противника прижата к реке Старый Оскол на левом берегу. С севера ее поджимает 1-я танковая армия, с востока — 3-я мотострелковая дивизия, с юга — 144-я дивизия, которая занимается завершением окружения. До полной блокады остается около двух километров.