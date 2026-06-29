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До полного окружения осталось 2 км: Путин рассказал о положении 5-тысячной группировки ВСУ

Путин: российские войска заблокировали 5-тысячную группировку ВСУ у Рубцов.

Источник: Комсомольская правда

В районе поселка Рубцы в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска практически полностью окружили пятитысячную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам главы государства, группировка противника прижата к реке Старый Оскол на левом берегу. С севера ее поджимает 1-я танковая армия, с востока — 3-я мотострелковая дивизия, с юга — 144-я дивизия, которая занимается завершением окружения. До полной блокады остается около двух километров.

Путин выразил уверенность, что задача будет успешно решена, а судьба группировки повторит участь окруженных подразделений ВСУ в районе Купянска-Узлового, которые были полностью уничтожены.

В интервью журналисту президент также заявил, что территория Донбасса и Новороссии должна быть полностью освобождена российскими войсками в ходе специальной военной операции. При этом Владимир Путин не исключил возможности проведения ВСУ отвлекающих атак.