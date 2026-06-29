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«Достаточно серьезная»: глава Башкирии высказался об атаке БПЛА

Обсуждая топливный вопрос, Радий Хабиров напомнил, что нефтяники параллельно отбиваются от вражеских налетов. В частности, 25 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Обломки техники упали в промзоне.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мы еще отбиваемся от террористических атак. На прошлой неделе, для понимания, она была достаточно серьезная. 12 беспилотников мы сбили.

сказал Хабиров

Глава Башкирии напомнил, что в регионе сформировано территориальное подразделение «Барс». Оно призвано защищать гражданские объекты и объекты инфраструктуры республики от беспилотников.

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