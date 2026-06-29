«Достаточно серьезная»: глава Башкирии высказался об атаке БПЛА

Мы еще отбиваемся от террористических атак. На прошлой неделе, для понимания, она была достаточно серьезная. 12 беспилотников мы сбили.
Глава Башкирии напомнил, что в регионе сформировано территориальное подразделение «Барс». Оно призвано защищать гражданские объекты и объекты инфраструктуры республики от беспилотников.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
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