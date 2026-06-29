Омского военнослужащего освободили из украинского плена

Процедура обмена пленными по схеме «160 на 160» прошла 26 июня 2026 года. Как отметила парламентарий, жена солдата обратилась к ней за поддержкой ещё в июле 2025 года. Позднее представители Международного комитета Красного Креста подтвердили, что омич остался жив и продолжает находиться в неволе.