Омского военнослужащего освободили из украинского плена

Из украинского плена был освобождён военнослужащий из Омска. Информацию об этом опубликовала в своём макс-канале депутат Государственной думы Оксана Фадина, которая помогала в организации возвращения бойца.
Процедура обмена пленными по схеме «160 на 160» прошла 26 июня 2026 года. Как отметила парламентарий, жена солдата обратилась к ней за поддержкой ещё в июле 2025 года. Позднее представители Международного комитета Красного Креста подтвердили, что омич остался жив и продолжает находиться в неволе.
В день обмена освобождённые военнослужащие получили возможность созвониться с близкими. По словам Оксаны Фадиной, супруга омича уже позвонила и сообщила радостную новость — ей удалось поговорить с мужем. В настоящее время спасённые бойцы следуют домой, в Россию.