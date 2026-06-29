Главное из брифинга Минобороны 29 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.