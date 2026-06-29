ВС России освободили село в Днепропетровской области
Бойцы «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
«Запад» продолжает продвижение в Красном Лимане
Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и села Пискуновка ДНР.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжают ликвидацию формирований ВСУ.
Бойцы 67-й дивизии, наступая в западном направлении города, заняли четыре опорных пункта противника и 48 зданий. За сутки в Красном Лимане уничтожено свыше 40 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили порядка 225 военнослужащих, шесть бронеавтомобилей, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в Константиновке
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают наступление во всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ.
За сутки в Константиновке противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и станция РЭБ.
«Центр» противостоит ВСУ в Днепропетровской области и ДНР
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Грузское, Кучеров Яр, Светлое ДНР, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: более 300 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
«Восток» продвигается вперед в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области, Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 485 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.
«Днепр» атакует противника в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиабомб;
- 415 БПЛА самолетного типа.