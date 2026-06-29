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ВС РФ нанесли удар по пункту управления полка РЭБ ВСУ в Никополе. Видео

Дроноводы ВС РФ беспилотником «Герань» точно поразили пункт управления 310-го полка РЭБ ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Средства объективного контроля зафиксировали сильное возгорание на месте прилета.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по пункту управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины в городе Никополь Днепропетровской области. Кадры удара по цели опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

По данным военкора, удару предшествовала работа разведки, которая вскрыла координаты объекта и обнаружила работу аппаратуры противника. После точного попадания средства объективного контроля зафиксировали сильное возгорание на месте прилета: были поражены аппаратная комплекса РЭБ, антенные посты и рабочие места операторов.

Уничтоженное подразделение РЭБ входит в состав морской пехоты ВМС Украины. Ранее этот полк активно использовался украинской стороной для подавления и глушения российских беспилотных летательных аппаратов на южном направлении.