ВС РФ нанесли удар по пункту управления полка РЭБ ВСУ в Никополе. Видео

По данным военкора, удару предшествовала работа разведки, которая вскрыла координаты объекта и обнаружила работу аппаратуры противника. После точного попадания средства объективного контроля зафиксировали сильное возгорание на месте прилета: были поражены аппаратная комплекса РЭБ, антенные посты и рабочие места операторов.