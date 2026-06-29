ВС РФ нанесли удар дроном по логистическому центру ВСУ в Харькове. Видео

Министерство обороны России сообщило о высокоточном ударе по объекту военной инфраструктуры в Харькове. В результате применения беспилотника «Герань-5 Сикер» был уничтожен логистический центр «Мегасклад», который использовался украинскими войсками. Кадры момента удара и его последствий публикует телеканал RT.
По информации Минобороны, этот логистический центр использовался для хранения вооружения, комплектующих и беспилотников большой дальности. По данным разведки, противник планировал применять эти дроны для атак на объекты в глубине России.
В ведомстве подчеркнули, что зафиксированные данными объективного контроля вторичная детонация и высота пламени до 70 метров подтверждают использование склада в военных целях.