Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ нанесли удар дроном по логистическому центру ВСУ в Харькове. Видео

В Минобороны заявили об уничтожении логистического центра «Мегасклад» в Харькове ударом беспилотника. На кадрах, опубликованных RT, зафиксирована вторичная детонация и высота пламени до 70 метров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Министерство обороны России сообщило о высокоточном ударе по объекту военной инфраструктуры в Харькове. В результате применения беспилотника «Герань-5 Сикер» был уничтожен логистический центр «Мегасклад», который использовался украинскими войсками. Кадры момента удара и его последствий публикует телеканал RT.

По информации Минобороны, этот логистический центр использовался для хранения вооружения, комплектующих и беспилотников большой дальности. По данным разведки, противник планировал применять эти дроны для атак на объекты в глубине России.

В ведомстве подчеркнули, что зафиксированные данными объективного контроля вторичная детонация и высота пламени до 70 метров подтверждают использование склада в военных целях.