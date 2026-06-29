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ВС РФ поразили газовые объекты в Харьковской области. Видео

Российские войска нанесли серию ударов по газотранспортной инфраструктуре в Харьковской области. Военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении газораспределительной станции в Панютино и установки «Скворцовская» вблизи Косогоровки.

Авторы и эксперты
Евгений Поддубный
Военный корреспондент
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские войска нанесли серию ударов по объектам газотранспортной инфраструктуры в Харьковской области. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об уничтожении ключевых узлов, обеспечивающих военно-экономический потенциал противника.

По данным военкора, целями стали газораспределительная станция в районе Панютино и установка комплексной подготовки газа «Скворцовская» вблизи Косогоровки. В ходе удара с применением беспилотников «Герань» были повреждены резервуары для хранения газа, газоперекачивающие установки и технологические цеха. Средства объективного контроля зафиксировали масштабные возгорания на пораженных объектах.

Евгений Поддубный отмечает, что нарушение работы газотранспортной сети, обеспечивающей потребности промышленных и логистических узлов, напрямую влияет на темпы ремонта военной техники и устойчивость тылового обеспечения ВСУ. Системная нейтрализация подобной критической инфраструктуры оказывает долгосрочное влияние на оперативную обстановку в зоне конфликта.