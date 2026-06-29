ВС РФ поразили газовые объекты в Харьковской области. Видео

По данным военкора, целями стали газораспределительная станция в районе Панютино и установка комплексной подготовки газа «Скворцовская» вблизи Косогоровки. В ходе удара с применением беспилотников «Герань» были повреждены резервуары для хранения газа, газоперекачивающие установки и технологические цеха. Средства объективного контроля зафиксировали масштабные возгорания на пораженных объектах.