Беспилотник упал на территории агропредприятия в Славянском районе Кубани

Как уточнили в ЕДДС, все оперативные службы выехали на место. В сообщении также говорится, что падения частей БПЛА в границах населенных пунктов не зафиксировано. Жителей призвали не покидать помещения и укрыться внутри зданий.
28 июня в Славянском районе Кубани после падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе. К вечеру того же дня площадь пожара достигла 20 тыс. кв. м. 29 июня пожарным удалось сократить площадь возгорания на НПЗ вдвое.
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