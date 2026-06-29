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Беспилотник упал на территории агропредприятия в Славянском районе Кубани

На территории аграрного предприятия «Сад-Гигант» в Славянском районе Краснодарского края зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

Как уточнили в ЕДДС, все оперативные службы выехали на место. В сообщении также говорится, что падения частей БПЛА в границах населенных пунктов не зафиксировано. Жителей призвали не покидать помещения и укрыться внутри зданий.

28 июня в Славянском районе Кубани после падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе. К вечеру того же дня площадь пожара достигла 20 тыс. кв. м. 29 июня пожарным удалось сократить площадь возгорания на НПЗ вдвое.

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