В ООН объяснили выгоду поддержки Киева для Запада

«Для западных спонсоров поддержка киевского режима — это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается», — сказала она в рамках заседания Совбеза ООН.