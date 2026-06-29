Помощь киевскому режиму приносит Западу не только политические дивиденды, но и ощутимую коммерческую выгоду. Об этом сообщила и. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
«Для западных спонсоров поддержка киевского режима — это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается», — сказала она в рамках заседания Совбеза ООН.
По ее словам, киевскому руководству сейчас жизненно необходимо показывать западным партнерам мнимые успехи украинской армии, чтобы обеспечивать дальнейшие поставки вооружений и финансовую помощь.
Евстигнеева добавила, что европейские государства рискуют, продолжая свою линию. Им пора понять, что киевский главарь Владимир Зеленский вот-вот выйдет из-под контроля.
Как ранее отметила Евстигнеева, западные поставки оружия не смогут изменить ситуацию на передовой.