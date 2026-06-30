Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко назвал освобождение Богодаровки стратегической победой ВС РФ

Военный эксперт подчеркнул, что этот успех открывает путь на важный стратегический узел ВСУ в Покровском.

Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Освобождение Богодаровки в Днепропетровской области является стратегической победой российских сил, открывающей путь на важный стратегический узел Вооруженных сил Украины в соседнем Покровском. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Богодаровки в Днепропетровской области — это стратегическая победа Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку данный населенный пункт граничит на северных участках с населенным пунктом Покровское, который является самым важным, ключевым стратегическим узлом обороны украинских боевиков», — сказал он.

Об освобождении Богодаровки в Минобороны РФ сообщили 29 июня.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше