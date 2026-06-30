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В СБ ООН только КНР, Греция и Либерия осудили удар ВСУ по автобусу с белорусами

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Китай осуждает любые нападения на гражданских лиц.

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Только представители Китая, Греции и Либерии на заседании Совета Безопасности ООН осудили удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области РФ. Представитель Секретариата ООН также осудил любые атаки на гражданское население, передает корреспондент ТАСС.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Китай осуждает любые нападения на гражданских лиц, и подчеркнул, что мирное население ни при каких обстоятельствах не должно становиться целью атак.

Представитель Греции осудил преднамеренные удары по гражданским лицам и объектам, призвал к соблюдению международного гуманитарного права и выступил за независимое расследование с участием профильных структур ООН.

Представитель Либерии также осудил любые действия, направленные против гражданского населения, особенно детей.

Представители большинства западных стран, напротив, не осудили удар. Они либо заявляли, что не могут подтвердить обстоятельства произошедшего, либо ограничились призывами к проведению расследования. Представительница Франции, в частности, вместо оценки инцидента заявила о непоколебимой поддержке Украины.

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