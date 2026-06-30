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ВС РФ ударили «Геранями» по газораспределительной станции Харьковской области

ВС РФ поразили установку комплексной подготовки газа «Скворцовская» в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области с помощью БПЛА «Герань». Об этом проинформировали в Минобороны.

«Нанесена серия высокоточных ударов по установке комплексной подготовки газа “Скворцовская” в районе населенного пункта Косогоровка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, дроны повредили часть газовых резервуаров, газоперекачивающее оборудование и цех подготовки газа в районе поселка Панютино.

Также беспилотники нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов у Нового в Кировоградской области. После атак на объектах зафиксированы масштабные пожары.

В ведомстве отметили, что удары по газовым и энергообъектам — это часть мер по снижению военно-экономических возможностей противника.

При этом силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 209 украинских БПЛА над Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Азовским и Черным морями.

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