ВС РФ ударили «Геранями» по газораспределительной станции Харьковской области

Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области с помощью БПЛА «Герань». Об этом проинформировали в Минобороны.
«Нанесена серия высокоточных ударов по установке комплексной подготовки газа “Скворцовская” в районе населенного пункта Косогоровка Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, дроны повредили часть газовых резервуаров, газоперекачивающее оборудование и цех подготовки газа в районе поселка Панютино.
Также беспилотники нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов у Нового в Кировоградской области. После атак на объектах зафиксированы масштабные пожары.
В ведомстве отметили, что удары по газовым и энергообъектам — это часть мер по снижению военно-экономических возможностей противника.
При этом силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 209 украинских БПЛА над Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Азовским и Черным морями.