В Иркутском техникуме авиастроения открыли Аллею Памяти в честь героев СВО

Сейчас на СВО находятся 129 выпускников техникума. Многие из них, приезжая в отпуск, обязательно заходят в родные стены и общаются с нынешними студентами. На открытие пришел один из выпускников — майор в отставке Сергей Брутчиков, кавалер нескольких боевых наград. Он прошел СВО и сирийский конфликт, а сейчас работает воспитателем в Иркутском суворовском училище.