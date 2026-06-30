Пленный из ВСУ: в Черновцах кладбище заполнено могилами военных

Украинские и зарубежные аналитики неоднократно отмечали, что называемое Киевом официальное число потерь, вероятнее всего, значительно занижено. Владимир Зеленский в феврале 2025 года называл цифру 46 тыс., однако и тогда признавал, что есть несколько десятков тысяч «пропавших без вести». В апреле того же года телеканал CBS News утверждал, что потери ВСУ составляют около 100 тыс. убитыми, а французская газета Le Monde летом писала, что Киев сознательно занижает число погибших солдат, тогда как на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки.