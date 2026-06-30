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Пленный из ВСУ: в Черновцах кладбище заполнено могилами военных

Всю ответственность за гибель украинских военнослужащих несет Владимир Зеленский, заявил Франц Юрашик.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Три кладбища в городе Черновцы переполнены свежими воинскими захоронениями. Об этом рассказал пленный украинец из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«У нас в городе Черновцы уже есть три кладбища. Одно центральное уже заполнено. И где-то там оборудуют новые кладбища», — рассказал он.

По словам пленного, всю ответственность за гибель украинских военнослужащих несет Владимир Зеленский. «На его совести эти кладбища, практически все. Потому что можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста», — добавил пленный.

Украинские и зарубежные аналитики неоднократно отмечали, что называемое Киевом официальное число потерь, вероятнее всего, значительно занижено. Владимир Зеленский в феврале 2025 года называл цифру 46 тыс., однако и тогда признавал, что есть несколько десятков тысяч «пропавших без вести». В апреле того же года телеканал CBS News утверждал, что потери ВСУ составляют около 100 тыс. убитыми, а французская газета Le Monde летом писала, что Киев сознательно занижает число погибших солдат, тогда как на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки.

В марте 2026 в пророссийском подполье сообщили ТАСС, что размеры военных кладбищ на востоке Украины увеличились более чем в три раза с 2023 года.

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