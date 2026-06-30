Силы ПВО уничтожили 46 летевших на Москву БПЛА

Первоначально градоначальник заявил об уничтожении шести дронов. "Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков«, — написал Собянин в “Максе”. Впоследствии он проинформировал еще о 40 БПЛА, сбитых на подлете к городу.
В сообщение вносились изменения (04:02, 04:09, 04:21, 04:39, 04:48, 04:58, 05:08, 05:15 мск) по мере уточнения количества аппаратов.
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