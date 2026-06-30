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Силы ПВО уничтожили 46 летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотных летательных аппаратов, следовавших в направлении столицы.

Источник: РИА "Новости"

Первоначально градоначальник заявил об уничтожении шести дронов. "Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков«, — написал Собянин в “Максе”. Впоследствии он проинформировал еще о 40 БПЛА, сбитых на подлете к городу.

В сообщение вносились изменения (04:02, 04:09, 04:21, 04:39, 04:48, 04:58, 05:08, 05:15 мск) по мере уточнения количества аппаратов.

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