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Минобороны РФ сообщило о подвиге бойца, принявшего удар дрона ВСУ на себя

Рядовой ВС России Гура спас группу мирных жителей, отвлекая внимание украинского дрона на себя.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Назарий Гура во время эвакуации пяти гражданских лиц отвлек внимание вражеского FPV-дрона на себя и увёл беспилотник подальше от них, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Боец и несколько его сослуживцев из группировки войск ВС России «Центр» выводили группу мирных жителей. Сначала эвакуация велась через лесопосадки. После они вышли на открытую местность, где приходилось двигаться перебежками из-за угрозы БПЛА противника.

Один из таких дронов появился над группой, когда та почти добралась до безопасного района. Рядовой Гура незамедлительно решил действовать, чтобы не допустить атаки на сослуживцев и гражданских лиц.

«Он резко отделился от колонны, побежал вперед и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона, открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью», — подчеркнули в Минобороны России.

Беспилотник полетел за военнослужащим. Гура продолжил бежать, уводя беспилотник подальше. БПЛА взорвался возле бойца, но в последний момент рядовому удалось увернуться. Военнослужащий получил ранение. При этом он вернулся к группе и продолжил эвакуацию. Мирных жителей благополучно довели до безопасного места.

Напомним, ранее сообщалось, что в Константиновке (ДНР) украинские формирования бросали противотанковые мины в подвал, где укрывались гражданские лица.

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