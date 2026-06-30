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Двое жителей Братска отправились в качестве добровольцев в зону проведения СВО

В сборном пункте Шелехова мужчины подпишут контракт с Минобороны РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 30 июня. Сегодня ещё двое жителей Братска отправились в качестве добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр города Александр Дубровин.

Мужчин рано утром провожали от здания Падунского военкомата. Для начала добровольцы прибудут в сборный пункт в Шелехове, где и подпишут контракт с Минобороны РФ.

Традиционно мужчинам глава города передал флаг и шевроны с изображением герба северной столицы Приангаья.

«Пусть всегда будут рядом как напоминание о доме и о том, что весь Братск гордится своими героями! С Богом, мужики!», — сказал в своей напутственной речи Александр Дубровин.

Проводить будущих бойцов пришли их родные и близкие. Мужчин снабдили необходимыми тёплыми спальниками и продуктами питания.

Ранее агентство рассказывало, что на прошлой неделе в зону проведения СВО отправились из Братска ещё шесть добровольцев. Мэр подчеркнул в напутственной речи, что для братчан патриотизм, честь и мужество не пустые слова.