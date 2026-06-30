Основные силы Вооруженных сил Украины уже вытеснены из Красного Лимана. Российская армия, продвигаясь, выдавила силы противника из города в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо населенного пункта Красный Лиман, то, по моей информации, наши военнослужащие вытеснили основные силы украинских боевиков из данного населенного пункта. Сейчас идет зачистка местности», — сказал он.
Эксперт добавил также, что теперь можно говорить, что боевики Владимира Зеленского уже потерпели поражение в Красном Лимане.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Красном Лимане за сутки штурмовые отряды 25-й армии уничтожили более 40 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.
До этого российские силовики отметили, что командование ВСУ уже перестало скрывать от своих солдат тот факт, что в скором времени Красный Лиман перейдет под российский контроль. Украинские солдаты в населенном пункте деморализованы и в этих условиях употребляют психотропные и наркотические вещества.