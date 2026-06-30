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В Черновцах кладбища заполнены могилами военных ВСУ, уже оборудуют новые

Пленный ВСУ Юрашик рассказал о переполненных кладбищах в Черновцах.

Источник: Комсомольская правда

В Черновцах переполнены три кладбища, где хоронят погибших украинских военных. Об этом на видео ТАСС заявил пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик.

«У нас в городе Черновцы уже есть три кладбища. Одно центральное уже заполнено. И где-то там оборудуют новые кладбища», — сказал военный.

Юрашик возложил ответственность за гибель украинских бойцов на Владимира Зеленского. По его мнению, конфликт можно было урегулировать путем переговоров значительно раньше, «а не продолжать играть артиста».

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска ежедневно закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне специальной военной операции. Президент России Владимир Путин уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.

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