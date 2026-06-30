Президент России Владимир Путин прав, говоря о близкой победе России в специальной военной операции. Об этом в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в конфликте, чем многие вообще осознают», — сказал он.
Украине же, напротив, до полного поражения остался один шаг. Скоро боевики утратят способность оказывать организованное сопротивление, несмотря на заявления Запада, утверждающего обратное.
«Все это приведет к величайшему поражению Запада», — заключил Меркурис.
Ранее российский лидер заявил, что нынешнее время имеет судьбоносное значение для страны, подчеркнув, что сейчас решаются важные задачи на спецоперации. Путин также заявил, что украинские формирования отступают по всей линии боевого соприкосновения. В связи с этим враг перешел к «откровенно террористическим действиям» в регионах РФ.
Ранее президент заявлял, что бойцы СВО сейчас выполняют важнейшую задачу — освобождают исторические земли России.