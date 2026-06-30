«Путин был прав»: на Западе предрекли поражение Украины

Ранее российский лидер заявил, что нынешнее время имеет судьбоносное значение для страны, подчеркнув, что сейчас решаются важные задачи на спецоперации. Путин также заявил, что украинские формирования отступают по всей линии боевого соприкосновения. В связи с этим враг перешел к «откровенно террористическим действиям» в регионах РФ.