«Принял решение мгновенно»: как российский боец спас пять человек, отвлекая дрон ВСУ

Ранее KP.RU сообщал, что в ДНР боец с позывным «Дядя Ваня» ценой ранений спас группу российских военных, которые попали в засаду. Во время выполнения боевой задачи он обнаружил скрытые огневые точки противника и нанес по ним удар, что позволило его товарищам выйти из-под обстрела.