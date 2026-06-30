«Принял решение мгновенно»: как российский боец спас пять человек, отвлекая дрон ВСУ

Рядовой Назарий Гура во время эвакуации пятерых мирных жителей отвлек на себя украинский FPV-дрон и, несмотря на ранение, помог завершить операцию. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, Гура вместе с другими военными группировки войск «Центр» сопровождал пятерых гражданских. Когда до безопасной зоны оставалось совсем немного, над колонной появился FPV-дрон.
«Понимая, что взрыв рядом с группой из пяти человек приведет к тяжелым ранениям или гибели всех эвакуируемых, рядовой Гура мгновенно принял решение», — отметили в Минобороны.
Рядовой принял решение отвлечь беспилотник на себя. Он отделился от группы и открыл огонь по дрону. Беспилотник сменил направление и начал преследовать военного.
Спустя несколько секунд дрон взорвался рядом с бойцом. Несмотря на полученное ранение, Гура помог доставить всех пятерых мирных жителей в безопасное место.
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