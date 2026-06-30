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В семи районах Ростовской области за ночь уничтожили более 60 дронов ВСУ

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Более 60 украинских беспилотников были уничтожены в ночь на 30 июня в семи районах Ростовской области. Об этом 30 июня сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА», — написал он в посте в мессенджере Max.

Глава региона также уточнил, что атака затронула города Гуково и Таганрог. Кроме того, силы ПВО ликвидировали дроны противника в Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил атаку на железнодорожную станцию Гуково. В результате удара дронов ВСУ был поврежден тепловоз. В Южной транспортной прокуратуре добавили, что один человек погиб.

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