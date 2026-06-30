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Мирошник: число пострадавших от ударов ВСУ превысило 300 человек за неделю

В МИД России назвали число пострадавших россиян от атак ВСУ за неделю.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины за неделю превысило 300 человек. Это произошло впервые в 2026 году. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что за этот период более 40 человек, в том числе двое детей, погибли.

Накануне сообщалось, что на заседании Совбеза ООН лишь представители Китая, Греции и Либерии осудили удар ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области.

А в ночь на 22 мая в Старобельске боевики ВСУ нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса колледжа. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обстрела здание общежития частично обрушилось, погиб 21 студент, не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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