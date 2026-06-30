В Самарской области угрозу атаки БПЛА сняли спустя четыре часа 30 июня

Во вторник, 30 июня, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 08:00, она длилась больше четырех часов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАКС.
Она действовала в регионе с 03:40, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112.
Напомним, в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА.
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