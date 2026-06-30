ПВО за ночь сбила 419 украинских БПЛА

Перехват БПЛА осуществлялся в период с 20:00 29 июня до 7:00 30 июня.
«Перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
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