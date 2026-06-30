Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 419 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
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