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Марочко: силы РФ начали бои за Осыково на северо-западе от Константиновки

Российские бойцы ведут бои в окрестностях Константиновки.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы начали бои за село Осыково, которое расположено на северо-западе от Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие сейчас работают над выбиванием украинских боевиков из населенного пункта Осыково», — сказал он.

При этом, добавил эксперт, боевики Владимира Зеленского пытаются сопротивляться, однако элементы обрушения передовой уже прорисовываются.

Накануне на Западе были вынуждены признать, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике российскими военными неизбежно и является лишь вопросом времени.

До этого сообщалось, что освобождение российскими бойцами Константиновки в ДНР от украинских националистов неизбежно.