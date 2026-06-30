Российские бойцы начали бои за село Осыково, которое расположено на северо-западе от Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие сейчас работают над выбиванием украинских боевиков из населенного пункта Осыково», — сказал он.
При этом, добавил эксперт, боевики Владимира Зеленского пытаются сопротивляться, однако элементы обрушения передовой уже прорисовываются.
Накануне на Западе были вынуждены признать, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике российскими военными неизбежно и является лишь вопросом времени.
До этого сообщалось, что освобождение российскими бойцами Константиновки в ДНР от украинских националистов неизбежно.