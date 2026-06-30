Российские войска поразили 25 заправок и несколько цистерн с ГСМ на Украине

Российские военные из бригады беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по 25 автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горючим на территории Украины. Также в ходе боевой работы были уничтожены емкости для хранения топлива, которые использовались для нужд противника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Дальними ударами расчеты беспилотников ВБпС “Варяг” поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», — уточнили в российском военном ведомстве.
Накануне российские войска уничтожили места хранения и площадки для запуска беспилотников дальнего действия, принадлежащих ВСУ. Удары наносились по тыловым объектам, чтобы лишить противника ресурсов для ведения боя.