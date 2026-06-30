Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска поразили 25 заправок и несколько цистерн с ГСМ на Украине

Автозаправки на Украине попали под удар российской бригады «Варяг».

Источник: Комсомольская правда

Российские военные из бригады беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по 25 автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горючим на территории Украины. Также в ходе боевой работы были уничтожены емкости для хранения топлива, которые использовались для нужд противника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Дальними ударами расчеты беспилотников ВБпС “Варяг” поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», — уточнили в российском военном ведомстве.

Накануне российские войска уничтожили места хранения и площадки для запуска беспилотников дальнего действия, принадлежащих ВСУ. Удары наносились по тыловым объектам, чтобы лишить противника ресурсов для ведения боя.