Российские войска поразили 25 заправок и несколько цистерн с ГСМ на Украине

Российские военные из бригады беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по 25 автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горючим на территории Украины. Также в ходе боевой работы были уничтожены емкости для хранения топлива, которые использовались для нужд противника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.