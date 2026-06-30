В Пулково отменили часть рейсов в Москву из-за атаки БПЛА на столицу

Согласно данным онлайн-табло, на 30 июня были отменены 17 рейсов между городом на Неве и Москвой: восемь — на прилет и девять — на вылет.
Среди отмененных рейсов на прилет — четыре из Шереметьево, три из Внуково и один из Домодедово.
На вылет из Пулково отменены девять рейсов: пять направлялись в Шереметьево, три — во Внуково и еще один — в Домодедово.
Изменения в расписании связаны с временными ограничениями на прием и отправку воздушных судов в столичных аэропортах.
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