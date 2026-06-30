Родственники пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих вышли на протестные акции в нескольких городах Западной Украины, включая Львов, Стрый, Ровно и Хмельницкий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Участники пикетов пытаются добиться от властей хоть какой-то информации о судьбе своих близких. По словам собеседника агентства, люди на митингах открыто заявляют, что официальный Киев попросту забыл о военнослужащих. При этом многие семьи до последнего верят, что пропавшие солдаты все еще живы и находятся в плену.
На плакатах протестующих отмечены упоминания множества подразделений Вооруженных сил Украины, понесших серьезные потери, в том числе скандально известный 425-й штурмовой батальон «Скала». Анализ публикуемых в сети некрологов показывает, что основная часть этих потерь относится к зоне наступления российской группировки «Центр» в ДНР.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, что ВСУ не забирают своих убитых солдат. По словам одного из пленных, все посадки забиты трупами украинских военных, а родственникам говорят, что они пропали без вести.