На Украине прошли массовые митинги родственников пропавших военных ВСУ

Участники пикетов пытаются добиться от властей хоть какой-то информации о судьбе своих близких. По словам собеседника агентства, люди на митингах открыто заявляют, что официальный Киев попросту забыл о военнослужащих. При этом многие семьи до последнего верят, что пропавшие солдаты все еще живы и находятся в плену.