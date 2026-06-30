Военный ВСУ рассказал о молниеносном попадании в плен в Константиновке

Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» Владимир Купенко, сдавшийся в плен в Константиновке, рассказал подробности своего задержания. Как передает Минобороны РФ, украинский военный оказался на передовой практически сразу после завершения краткого курса подготовки.
«Провел там 52 дня обучения, после чего вышел на боевое задание… Как только дошли, нам сказали зайти в дом перекурить, мы зашли и попали как раз на военных Российской Федерации», — приводит военное ведомство слова Купенко.
По словам пленного, обстановка в городе была крайне напряженной. Из-за плотного контроля неба российскими беспилотниками его подразделению пришлось продвигаться к назначенной точке исключительно пешком. Бойцы передвигались перебежками от забора к забору, прячась в тенях зданий, чтобы не привлечь внимание операторов БПЛА. Однако первый же привал в одном из жилых домов Константиновки закончился неожиданной встречей с российскими военными и последующей сдачей в плен.
Ранее один из пленных украинских военных рассказал о приеме со стороны российских военных. По его словам, он расплакался, получив хлеб от бойцов Вооруженных сил России.