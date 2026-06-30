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В результате атаки беспилотников погиб симферопольский школьник

В Симферополе простились с погибшим в результате атаки ВСУ девятиклассником.

Источник: vk.com/mboy_okl

В Симферополе простились с девятиклассником, погибшим в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается на странице Открытого космического лицея имени дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Берегового в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла 25 июня. В результате ночной атаки украинских беспилотников погиб ученик 9-Д класса Станислав Пругло. В лицее выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Впереди у Станислава была жизнь, яркая, наполненная светлыми мечтами и далеко идущими планами… Но коварный враг уничтожил эту маленькую, счастливую жизнь», — говорится в сообщении.

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