В результате атаки беспилотников погиб симферопольский школьник

В Симферополе простились с девятиклассником, погибшим в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается на странице Открытого космического лицея имени дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Берегового в социальной сети «ВКонтакте».
Трагедия произошла 25 июня. В результате ночной атаки украинских беспилотников погиб ученик 9-Д класса Станислав Пругло. В лицее выразили соболезнования родным и близким погибшего.
«Впереди у Станислава была жизнь, яркая, наполненная светлыми мечтами и далеко идущими планами… Но коварный враг уничтожил эту маленькую, счастливую жизнь», — говорится в сообщении.
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