Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение трех дней преследовали группу из пяти дезертиров, после чего избили их и принудительно распределили в печально известный штурмовой полк «Скала». Об этом рассказал пленный украинский военный из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.
По его словам, в украинской армии распределение напрямую зависит от финансовых возможностей. Те, у кого нет средств на взятку ради перевода в тыловую или «нормальную» часть, отправляются в штурмовые отряды без учета возраста и состояния здоровья. При этом выжить в таких подразделениях практически невозможно. В качестве примера пленный привел историю своего товарища, который совершил самовольное оставление части (СЗЧ).
«У меня друг был, его с СЗЧ отправили в Скалу. Как он сказал, пробовали смотаться впятером. Три дня за ними гонялись и вычислили, избили. Неделю-две, говорит, отлеживались, а потом вывозили на позицию. Перед самой позицией выдавали автоматы — и вперед, в наступление», — рассказал пленный.
Юрашик отметил, что после неудачного побега его друга несколько раз отправляли на опасные штурмовые операции, после чего в определенный момент тот перестал выходить на связь.
Напомним, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ в последнее время оказался в центре громкого скандала из-за сообщений о массовых небоевых смертях, избиениях и пытках новобранцев. К концу июня 2026 года командир полка подполковник Юрий Гаркавый был снят со своей должности, а Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведет в отношении руководства части уголовное дело.