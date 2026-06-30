Военный ВСУ рассказал о наказании для покинувших часть дезертиров

По его словам, в украинской армии распределение напрямую зависит от финансовых возможностей. Те, у кого нет средств на взятку ради перевода в тыловую или «нормальную» часть, отправляются в штурмовые отряды без учета возраста и состояния здоровья. При этом выжить в таких подразделениях практически невозможно. В качестве примера пленный привел историю своего товарища, который совершил самовольное оставление части (СЗЧ).