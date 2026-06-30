Эксперт рассказал, как ВС РФ могут действовать у Славянска

Эксперт заявил, что битва за Краматорск и Славянск фактически уже стартовала. Он считает, что в ближайшее время могут появиться сообщения о переходе Красного Лимана под контроль российских войск. «Дальше там пятитысячная группировка ВСУ, которая будет ликвидирована на границе. Ну и, соответственно, начнутся бои», — пояснил Дандыкин.