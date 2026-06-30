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Эксперт рассказал, как ВС РФ могут действовать у Славянска

Освобождение Славянска будет проходить при активном применении авиации и беспилотников. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, в ближайшее время под контроль российской армии перейдет и Красный Лиман.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт заявил, что битва за Краматорск и Славянск фактически уже стартовала. Он считает, что в ближайшее время могут появиться сообщения о переходе Красного Лимана под контроль российских войск. «Дальше там пятитысячная группировка ВСУ, которая будет ликвидирована на границе. Ну и, соответственно, начнутся бои», — пояснил Дандыкин.

По словам военного эксперта, до Славянска остались считанные километры. «Это расстояние для гаубиц 2С3, которые стреляют на 15 км. То есть работа ВС России — это и авиация, и беспилотники. Соответственно, враг это уже признает, идет эвакуация мирного населения, промышленных предприятий, которые там остались, и всего остального», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Дандыкин также заявил о продвижении российских войск в сторону Доброполья. Направление имеет стратегическое значение и ВС РФ постепенно замыкают кольцо окружения вокруг украинских подразделений в этом районе, сказал эксперт. Он напомнил, что ЛНР уже освобождена. Следующим этапом, по словам Дандыкина станет взятие оставшейся части Запорожской и Херсонской областей.

«Работы много. А потом, так или иначе, придется создать зоны безопасности. Об этом говорил президент [России]. Потому что ВСУ же не смирятся: будут стрелять, бить, вот как сегодняшняя атака дронов [на российские регионы]», — резюмировал Дандыкин.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung прогнозировала неизбежное освобождение Константиновки в ДНР. Издание отметило, что «самый южный населенный пункт» в оборонительном кольце украинской армии находится «на грани падения».

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