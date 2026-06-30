Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские средства ПВО сбили 806 беспилотников ВСУ

Также уничтожены семь управляемых авиационных бомб противника.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 171 971 беспилотный летательный аппарат, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 968 танков и других боевых бронированных машин, 1 750 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 570 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 265 единиц специальной военной автомобильной техники.