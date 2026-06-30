Российские средства ПВО сбили 806 беспилотников ВСУ

По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 171 971 беспилотный летательный аппарат, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 968 танков и других боевых бронированных машин, 1 750 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 570 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 265 единиц специальной военной автомобильной техники.