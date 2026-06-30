В Черном морем уничтожили семь безэкипажных катеров

В Черном морем уничтожили семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Уничтожены семь безэкипажных катеров», — говорится в сводке ведомства по состоянию на вторник, 30 июня.
Уточняется, что по целям отработали силы флота.
Напомним, в ночь на вторник, 30 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 419 беспилотников над Крымом и другими регионами.
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