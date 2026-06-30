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Пушилин: российские войска завершают блокирование Константиновки

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении блокирования Константиновки и продвижении российских сил к Доброполью. Штурмовые отряды зачищают юго-западную часть города, а разведка пресекает попытки прорыва ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские подразделения продолжают активные наступательные действия в ДНР. В Константиновке близится к завершению этап блокирования города, а на добропольско-красноармейском направлении армия РФ продвигается к ключевому логистическому узлу ВСУ. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Штурмовые отряды «Южной» группировки войск проводят зачистку юго-западной части Константиновки, уничтожая очаги сопротивления противника. Пушилин подчеркнул, что возможность организованного выхода или прорыва для украинских сил практически исключена: российская разведка ведет круглосуточный мониторинг периметра и пресекает любые попытки эвакуации.

Глава ДНР также отметил успехи группировки войск «Центр» на добропольско-красноармейском направлении. Продвижение российских сил к Доброполью имеет стратегическое значение, так как этот город остается основным логистическим хабом украинских войск в западной части республики.