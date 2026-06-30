Пушилин: российские войска завершают блокирование Константиновки

Российские подразделения продолжают активные наступательные действия в ДНР. В Константиновке близится к завершению этап блокирования города, а на добропольско-красноармейском направлении армия РФ продвигается к ключевому логистическому узлу ВСУ. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.