Российские подразделения продолжают активные наступательные действия в ДНР. В Константиновке близится к завершению этап блокирования города, а на добропольско-красноармейском направлении армия РФ продвигается к ключевому логистическому узлу ВСУ. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Штурмовые отряды «Южной» группировки войск проводят зачистку юго-западной части Константиновки, уничтожая очаги сопротивления противника. Пушилин подчеркнул, что возможность организованного выхода или прорыва для украинских сил практически исключена: российская разведка ведет круглосуточный мониторинг периметра и пресекает любые попытки эвакуации.
Глава ДНР также отметил успехи группировки войск «Центр» на добропольско-красноармейском направлении. Продвижение российских сил к Доброполью имеет стратегическое значение, так как этот город остается основным логистическим хабом украинских войск в западной части республики.