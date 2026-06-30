В Минобороны рассказали о значении освобождения Лесного

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Освобождение Лесного в Запорожской области создает условия для действий ВС РФ в районе Даниловки и развития продвижения в сторону Тимошовки, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны во вторник сообщило, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Лесное в Запорожской области.
«Занятие населенного пункта создает условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области — в сторону Тимошовки», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что освобождение Лесного позволило подразделениям группировки войск «Восток» закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.