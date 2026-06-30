Главное из брифинга Минобороны 30 июня 2026 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили три населенных пункта
Бойцы «Южной» группировки взяли под контроль село Малиновку в ДНР, подразделения «Востока» освободили села Ровное и Лесное в Запорожской области.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие.
«Запад» продолжает продвижение в Красном Лимане
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области и двух сел в ДНР.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию формирований ВСУ. Бойцы 67-й дивизии заняли четыре опорных пункта противника и 54 здания. За сутки в Красном Лимане уничтожено свыше 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили порядка 210 военнослужащих, пять бронеавтомобилей, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и две станции РЭБ «Дамба».
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают зачистку города от противника в юго-западной части города и освободили 30 зданий.
За сутки в Константиновке противник потерял до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новоподгородное, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое ДНР.
Потери украинской стороны: более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкое и Тимошевка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожено до 75 военнослужащих ВСУ, 7 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиабомб;
- 806 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота уничтожили семь безэкипажных катеров.