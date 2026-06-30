Главное из брифинга Минобороны 30 июня 2026 года: последние новости на сегодня

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию формирований ВСУ. Бойцы 67-й дивизии заняли четыре опорных пункта противника и 54 здания. За сутки в Красном Лимане уничтожено свыше 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.